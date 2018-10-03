بولتون: أمريكا قررت الانسحاب من بروتوكول فيينا بشأن حل النزاعات
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: ليه ميليس - رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وقال بولتون في إفادة "هذا يتصل بقضية رفعتها ما تسمى بدولة فلسطين تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".
وأضاف "أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز