بولتون: أمريكا لا تناقش الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان

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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 05:44 ص 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:44

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في القدس يوم الثلاثاء. تصوير: رونين زفولون - رويترز (reuters_tickers)