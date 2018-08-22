بولتون: أمريكا لا تناقش الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في القدس يوم الثلاثاء. تصوير: رونين زفولون - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
وكانت إسرائيل قد استولت على معظم أراضي هضبة الجولان من سوريا في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير في مايو أيار إن الولايات المتحدة قد تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان في غضون أشهر.
وقال بولتن لرويترز خلال زيارة لإسرائيل "سمعت اقتراح الفكرة لكن لا يوجد نقاش يدور حولها ولا قرار داخل الحكومة الأمريكية... من الواضح أننا نفهم قول إسرائيل إنها ضمت هضبة الجولان، ونحن نتفهم موقفهم، لكن لا تغير في الموقف الأمريكي حاليا".
(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز