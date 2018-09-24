بولتون: صفقة الصواريخ الروسية لسوريا "تصعيد خطير"
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث في واشنطن في العاشر من سبتمبر ايلول 2018. تصوير: ايريك تاير - رويترز.(reuters_tickers)
نيويورك (رويترز) - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الاثنين إن خطط روسيا تزويد سوريا بنظام إس-300 الصاروخي ستمثل "تصعيدا خطيرا" من جانب موسكو، وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة الروسية النظر في المسألة.
وأعلنت روسيا يوم الاثنين أنها ستزود سوريا بصواريخ أرض-جو في غضون أسبوعين وذلك رغم اعتراضات إسرائيلية قوية وبعد أسبوع من تحميل موسكو إسرائيل مسؤولية التسبب بشكل غير مباشر في سقوط طائرة عسكرية روسية في سوريا.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز