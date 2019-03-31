هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 10:42 ص

رئيس البرازيل جاير بولسونارو يتحدث خلال مراسم الترحيب به في مطار بن جوريون بتل أبيب في مستهل زيارة لإسرائيل يوم الأحد. تصوير: رونين زفولون - رويترز

القدس (رويترز) - بدأ رئيس البرازيل جاير بولسونارو زيارة إلى إسرائيل يوم الأحد فيما لم يتخذ بعد قرارا بشأن الوفاء بوعده بنقل سفارة بلاده إلى القدس وهو تغيير في سياسة البلاد يعارضه قادة سابقون في الجيش في حكومته.

وتأتي الزيارة التي تستمر أربعة أيام قبل أسبوع من إجراء انتخابات في إسرائيل تحتدم فيها المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمي لليمين ومرشح شعبوي ينتمي للوسط وفيما يواجه نتنياهو مزاعم فساد ينفيها جميعا.

وقال بولسونارو بالعبرية خلال مراسم الترحيب به ونتنياهو إلى جواره في مطار بن جوريون في تل أبيب "أحب إسرائيل".

وقال نتنياهو إنهما سيوقعان "العديد من الاتفاقات" بما يشمل اتفاقات أمنية وإن الرئيس البرازيلي سيزور الحائط الغربي "في القدس.. عاصمتنا الأبدية".

وقال مسؤول في الحكومة البرازيلية لرويترز هذا الشهر إن الرئيس لم يتخذ قرارا بعد بشأن نقل السفارة لكن "يجب التصريح بشيء عن السفارة خلال الزيارة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من غير المرجح أن تشهد الزيارة إعلانا رسميا.

وخلال زيارة للبرازيل في الأول من يناير كانون الثاني لحضور تنصيب الرئيس قال نتنياهو إن بولسونارو قال له إن نقل سفارة البرازيل في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس هي مسألة "تتعلق بالتوقيت وليس بالمبدأ".

لكن نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو، وهو جنرال متقاعد من الجيش، قال لرويترز في مقابلة في فبراير شباط إن نقل السفارة فكرة رديئة لأنه سيضر بصادرات البلاد لدول عربية بما يشمل مبيعات أطعمة حلال تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.

كما عارض الفريق الاقتصادي للرئيس وجماعات ضغط تدافع عن مصالح أصحاب المزارع خطوة نقل السفارة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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