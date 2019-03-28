هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 03:32 م

رئيس البرازيل جاير بولسونارو يحضر مراسم في قصر الرئاسة في العاصمة برازيليا يوم 25 مارس آذار 2019. تصوير: أوسلي مارسيلينو - رويترز.

برازيليا (رويترز) - تراجع رئيس البرازيل جاير بولسونارو عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وقال للصحفيين في برازيليا يوم الخميس إن الحكومة قد تفتح بدلا من ذلك "مكتبا تجاريا في القدس.

ويعارض قطاع الزراعة في البرازيل بشدة أي تحرك لنقل السفارة لأن ذلك سيهدد صادرات اللحوم إلى دول الشرق الأوسط.

وقال بولسونارو أيضا إنه "لا يواجه أي مشكلة" مع رئيس مجلس النواب رودريجو مايا بعد إهانات متبادلة بينهما عبر تويتر وخلال تصريحات صحفية مؤخرا، وهو ما أثار الشكوك حول مصير الإصلاحات المقترحة للرئيس بشأن نظام التقاعد.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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