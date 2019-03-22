هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 07:56 م

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (إلى اليمين) خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيروت يوم الجمعة. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

من ليزا بارنجتون

بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة أثناء زيارته لبيروت إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وحزب الله حليفها اللبناني تحقق نجاحا ودعا لبنان للتصدي للجماعة الشيعية التي اتهمها "بالإجرام والإرهاب".

وقال السياسيون اللبنانيون الذين التقى بهم بومبيو، وهم الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل وجميعهم حلفاء لحزب الله، إنهم أبلغوه بأن الجماعة مكون أساسي في المشهد السياسي في البلاد.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحفي مع بومبيو بعد اجتماعهما "تحدثنا في موضوع حزب الله... وأكدنا أنه حزب لبناني غير إرهابي ونوابه منتخبون من قبل الشعب وبتأييد شعبي كبير".

وأشار بومبيو، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لحشد التأييد لنهج واشنطن الصارم مع إيران، إلى خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذا الشهر طلب فيه من أنصار الجماعة ضخ تمويل فيها وقال إن ذلك دليل على أن الضغط الأمريكي يفلح.

وأضاف بومبيو "الضغط الذي نمارسه على إيران واضح. إنه يستهدف قطع التمويل للإرهابيين وهو يحقق نجاحا... نعتقد أن عملنا يقيد أنشطة حزب الله بالفعل".

وقال بومبيو إن إيران منحت حزب الله ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويا.

وللجماعة الشيعية جناح مسلح كبير شارك في الحرب الأهلية السورية دعما للرئيس بشار الأسد لكنها ممثلة أيضا في البرلمان وفي حكومة الوحدة الوطنية.

وتزايد نفوذ الجماعة في مؤسسات الدولة اللبنانية العام الماضي وفازت هي وحلفاؤها بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 128 في انتخابات العام الماضي.

كما تمكنت الجماعة من اختيار ثلاثة من بين 30 وزيرا في حكومة وحدة وطنية تشكلت في يناير كانون الثاني بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري. ومن بينهم وزير الصحة في أول مرة تختار فيها الجماعة من يقود وزارة ذات ميزانية كبيرة.

* لبنان أمام خيار

قال بومبيو إنه يتفهم المخاوف بشأن "الضغوط الخارجية والداخلية على الحكومة بما يشمل تلك التي تأتي من بعض أفرادها بما لا يخدم ازدهار واستقلال لبنان".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام "كل الوسائل السلمية" لقطع التمويل الذي "يغذي العمليات الإرهابية لإيران وحزب الله" مشيرا إلى ما وصفه بعمليات "تهريب وشبكات إجرامية وإساءة استغلال للمناصب الحكومية".

وقال بومبيو "لبنان يواجه خيارا: المضي قدما بشجاعة كدولة مستقلة وفخورة أو السماح للطموحات الظلامية لإيران وحزب الله في التحكم في مستقبله".

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أبلغ بومبيو أن حزب الله حزب لبناني له قاعدة شعبية.

وتابعت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن عون قال لبومبيو "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هو أولوية لنا وحزب الله حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية تمثّل واحدة من الطوائف الرئيسية في البلاد".

وقال بيان من مكتب بري أنه أبلغ بومبيو أن "مقاومة" حزب الله لإسرائيل "ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية".

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها، وترى حزب الله أكبر خطر على حدودها.

وقال باسيل "أكدت التزامنا بالقرار 1701 والحفاظ على الهدوء بالجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحق لبنان بالدفاع عن نفسه حق مقدس".

وذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله في نشرتها المسائية أن بومبيو في بيروت لتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض على حد وصف المحطة.

وقال باسيل عن الخلاف الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل إن بيروت تعتبر أن "النصر السياسي والدبلوماسي يساوي أي نصر آخر، دون التفريط بأي مورد نفطي أو غازي وسنبذل الجهد اللازم للوصول إلى اتفاق مشرف... ولبنان يبدي الإيجابية اللازمة انطلاقا من الحفاظ على حقوقنا بالأرض والسيادة".

وأضاف باسيل "أدعو الشركات الأميركية للمشاركة بالمناقصات في لبنان".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو عبر خلال اجتماعه مع بري "عن أمله في أن يتمكن لبنان من الانضمام لدول أخرى في شرق البحر المتوسط في تطوير الموارد المتاحة في البحر بطريقة تفيد الجميع".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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