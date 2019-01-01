بومبيو ونتنياهو يتعهدان بمواصلة التعاون بشأن سوريا وإيران

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 05:11 م

برازيليا (رويترز) - تعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الثلاثاء بمواصلة التعاون بشأن سوريا ومواجهة إيران في الشرق الأوسط على الرغم من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة البرازيلية إنه يعتزم بحث كيفية تعزيز التعاون في مجالي المخابرات والعمليات في سوريا ومناطق أخرى للتصدي "للعدوان" الإيراني.

وفي أول تعليق له بشأن قرار ترامب قال بومبيو إنه "لا يغير بأي حال أي شيء تفعله هذه الإدارة إلى جانب إسرائيل"، وإن الحملات لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والعدوان الإيراني ستستمر.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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