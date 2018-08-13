بومبيو وولي عهد السعودية يناقشان الوضع في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن
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رئيس الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث في واشنطن يوم الثامن أغسطس اب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين لبحث الوضع في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن.
وأضاف أن بومبيو شكر الأمير محمد "على دعم السعودية للاحتياجات الملحة لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا".
وقال إنهما "ناقشا دعمهما لوقف لإطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الأضحى والسلام في أفغانستان بوجه عام. واستعرضا أيضا عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحل الصراع في اليمن والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز