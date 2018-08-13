محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 09:32 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:32

رئيس الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث في واشنطن يوم الثامن أغسطس اب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز. (reuters_tickers)