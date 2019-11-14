هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 04:36 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برلين يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، أشار بومبيو أيضا إلى المخاوف المتزايدة من خطر الدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا قائلا إن على التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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