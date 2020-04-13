هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2020 04:00 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث في البيت الأبيض يوم الثامن من ابريل نيسان 2020. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ترحب باتفاق على ما يبدو بين القوى الشيعية والسنية والكردية في العراق على تشكيل حكومة جديدة، مضيفا أنها ينبغي أن تكون قادرة على التصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد والسيطرة على الأسلحة.

وقال بومبيو في بيان "نرحب بتوصل الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى توافق على ما يبدو حول تشكيل حكومة، ونأمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولا وتلبي احتياجات الشعب العراقي".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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