هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 06:10 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يزور الحائط الغربي في القدس يوم الخميس. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - اصطحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة للحائط الغربي بالبلدة القديمة في القدس يوم الخميس في بادرة هي الأولى من نوعها منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويقع الحائط الغربي القديم، وهو أقدس مواقع الصلاة في اليهودية، في الشطر الشرقي من المدينة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وضمتها لاحقا في إجراء لم يحظ باعتراف دولي.

وأشار بومبيو إلى أن زيارته كوزير للخارجية الأمريكية في وجود نتنياهو لها دلالة.

وقال الوزير للصحفيين قبل وصوله للبلدة القديمة "أعتقد أن مجيئ مسؤول أمريكي كبير إلى هنا بصحبة رئيس وزراء إسرائيل أمر له رمزية".

وقبل الذهاب إلى الحائط الغربي، زار بومبيو كنيسة القيامة القريبة.

وزار بومبيو، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، الكويت قبل إسرائيل، ويُتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لبنان.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك