هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 11:27 ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أنقرة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: حسين الدمير - رويترز

من رامي أيوب

القدس (رويترز) - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الجهود الأمريكية الإسرائيلية للتصدي لإيران خلال محادثات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في محاولة على ما يبدو لتهدئة مخاوف إسرائيل من أن طهران قد تستغل الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.

واجتمع بومبيو بنتنياهو في القدس بعد ساعات من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها ضد القوات الكردية في سوريا.

وشنت تركيا هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الأسبوع الماضي بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب كتيبة أمريكية ممهدا الطريق للهجوم مما فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات ودفع 200 ألف مدني إلى الفرار.

وتعتبر إسرائيل الأكراد السوريين، الذين كانوا يوما حلفاء للولايات المتحدة، قوة موازنة للمتشددين الإسلاميين في شمال سوريا. كما يساورها القلق من أن خصمها اللدود إيران أو المقاتلين المتحالفين معها قد يسدون الفراغ الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة.

وقال بومبيو إنه ناقش مع نتنياهو "كل الجهود التي بذلناها للتصدي للتهديد الذي تمثله إيران ليس لإسرائيل فحسب بل للمنطقة والعالم".

وأضاف للصحفيين وهو يقف بجوار نتنياهو "تبادلنا الأفكار حول كيفية ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط معا وكيف سنكثف جهودنا للتصدي لجميع التحديات التي يواجهها العالم هنا في الشرق الأوسط".

وردا على سؤال عن رد فعله على وقف العملية التركية قال نتنياهو "نتمنى أن تسير الأمور للأفضل".

وفي وقت لاحق يوم الجمعة سيتوجه بومبيو إلى بروكسل للاجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وينظر إلى زيارة بومبيو في إسرائيل في أعقاب وقف إطلاق النار بأنها محاولة لتهدئة مخاوف إسرائيل من أن سحب القوات الأمريكية يمكن أن يعرضها لهجمات إيران أو وكلائها في المنطقة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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