هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 03:59 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 7 ابريل نيسان 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن على الزعماء العراقيين ترك نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات للمساعدة على تشكيل حكومة وتعزيز العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد.

كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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