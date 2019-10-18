هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 05:41 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أنقرة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: حسين الدمير - رويترز

من رامي أيوب

القدس (رويترز) - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الجهود الأمريكية الإسرائيلية للتصدي لإيران خلال محادثات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في محاولة على ما يبدو لتهدئة مخاوف إسرائيل من أن طهران قد تستغل الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.

واجتمع بومبيو بنتنياهو في القدس بعد ساعات من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجوم انقرة على القوات الكردية في سوريا.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه فريق أمريكي يضم بومبيو ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة يوم الخميس، حصلت القوات الكردية على خمسة أيام للانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها.

وتعتبر زيارة بومبيو التي تأتي عقب وقف الهجوم التركي محاولة لتهدئة مخاوف إسرائيل من أن سحب القوات الأمريكية قد يعرضها لهجمات من جانب إيران أو وكلائها.

وشنت تركيا هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الأسبوع الماضي بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب كتيبة أمريكية ممهدا الطريق للهجوم مما فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات ودفع 200 ألف مدني إلى الفرار.

وتعتبر إسرائيل الأكراد السوريين، الذين كانوا يوما ما حلفاء للولايات المتحدة، قوة موازنة للمتشددين الإسلاميين في شمال سوريا. كما يساورها القلق من أن خصمها اللدود إيران أو المقاتلين المتحالفين معها قد يملأون الفراغ الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة.

ورد الأكراد على الانسحاب الأمريكي بدعوة القوات السورية المدعومة من موسكو وطهران لدخول البلدات والمدن التي يسيطرون عليها.

وقال بومبيو إنه ناقش مع نتنياهو "كل الجهود التي بذلناها للتصدي للتهديد الذي تمثله إيران ليس لإسرائيل فحسب بل للمنطقة والعالم".

وأضاف للصحفيين وهو يقف بجوار نتنياهو "تبادلنا الأفكار حول كيفية ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط معا وكيف سنكثف جهودنا للتصدي لجميع التحديات التي يواجهها العالم هنا في الشرق الأوسط".

وردا على سؤال عن رد فعله على وقف العملية التركية قال نتنياهو "نتمنى أن تسير الأمور للأفضل".

وفي وقت لاحق يوم الجمعة سيتوجه بومبيو إلى بروكسل للاجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

* مخاوف إسرائيلية

قال بومبيو في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بعد الاجتماع مع نتنياهو إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وأوضح "إدارتنا واضحة للغاية... إسرائيل لها حق أساسي في القيام بالنشاط الذي يضمن أمن شعبها".

وأضاف الوزير أن القوات الأمريكية ستراقب عن كثب الحدود العراقية السورية التي تعتقد إسرائيل أن إيران تهرب عبرها أسلحة إلى سوريا وإلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

وقال بومبيو للصحيفة الإسرائيلية "نعرف أن هذا ركن حاولت إيران أن تنقل عبره أنظمة أسلحة إلى سوريا وإلى لبنان تهدد إسرائيل وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان امتلاكنا القدرة على تحديد أولئك (الذين يقومون بذلك) حتى يتسنى لنا الرد بشكل جماعي ومناسب".

وسارع مسؤولون مقربون من نتنياهو بالترحيب بسياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل مثل الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالجولان جزءا من أراضيها.

ومع ذلك كان تصرف ترامب في سوريا الأحدث في سلسلة خطوات اتخذت في الآونة الأخيرة وأثارت عدم الارتياح لدى حكومة نتنياهو المحافظة التي كانت ترى في السابق أنها تسير بخطى منتظمة مع الإدارة الأمريكية.

وألقى انفتاح ترامب الدبلوماسي الأخير على إيران وإقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي كان من صقور الإدارة الأمريكية بظلاله على نتنياهو الذي ركز خلال دورتين من الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة هذا العام على ما قال إنها صداقة قوية تربطه بترامب.

وتنتهي يوم الأربعاء المهلة التي حصل عليها نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات 17 سبتمبر أيلول التي نافسه فيها قائد الجيش السابق بيني جانتس.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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