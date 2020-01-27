هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 09:39 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بوجوتا بكولومبيا يوم 20 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: لويزا جونزاليس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو عبر يوم الاثنين عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأشار بومبيو خلال الاتصال إلى الهجوم الصاروخي يوم الأحد على السفارة الأمريكية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "الوزير أكد مجددا أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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