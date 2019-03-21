هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 04:08 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليسار) خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في القدس يوم الخميس. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

من دان وليامز

القدس (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن جماعة حزب الله اللبنانية تشكل خطرا على اللبنانيين وأجرى مشاورات في إسرائيل بشأن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قبل زيارته لبيروت.

ويقوم بومبيو بجولة للترويج لموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد من إيران. واستمع إلى تحذير من إسرائيل بشأن حزب الله. وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تصبح مرة أخرى هدفا للحزب مع انحسار دوره في الحرب في سوريا.

وتبدي واشنطن أيضا قلقها بشكل متزايد بشأن قوة حزب الله، وهو ما تفعله أيضا إسرائيل التي خاضت حربا مع الجماعة في عام 2006.

والتقى بومبيو مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في مكتبه بالقدس. وقال ريفلين إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "لا يمكن أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله"، مشيرا إلى نفوذ حزب الله في بيروت حيث تشارك الجماعة بوزراء في الحكومة الائتلافية ولها نواب في البرلمان.

وأضاف ريفلين "إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".

وقال بومبيو للصحفيين، ردا على سؤال بشأن الرسالة التي سينقلها إلى وجهته التالية لبنان، "سنكون واضحين جدا بشأن ما تراه أمريكا في حزب الله وتوقعاتنا بشأن كيف أن نجاح لبنان يعتمد على (مطالبة) الشعب اللبناني بألا تسيطر منظمة إرهابية على حكومته وألا تقود السياسات وتسبب خطرا لبلدهم أيضا".

* قوة انتخابية

في انتخابات عام 2018 في لبنان، فازت أحزاب وأشخاص يدعمون امتلاك حزب الله ترسانة عسكرية بأغلبية في البرلمان. ووصف الرئيس ميشال عون أسلحة حزب الله بأنها مهمة للدفاع عن لبنان، رغم أن الحريري قال إنها غير مشروعة.

وساند بومبيو أيضا إنذار ريفلين الضمني بشأن استهداف إسرائيل للبنان ردا على أي هجوم من حزب الله. وقال "نعلم جميعا الخطر، أليس كذلك؟ إذا فعل حزب الله شيئا داخل لبنان، سيكون خطر التصعيد حقيقيا.

"شعب لبنان لا يريد ذلك. شعب إسرائيل لا يريد ذلك. شعب الولايات المتحدة لا يريد ذلك".

وشنت إسرائيل مرارا ضربات جوية على مواقع لحزب الله في سوريا حيث ساعدت الحركة الشيعية، إلى جانب سلاح الجو الروسي، الرئيس بشار الأسد على التغلب على المعارضين والمتشددين وأغلبهم من السنة.

وتواجه إيران متاعب اقتصادية منذ انسحب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية وأعاد فرض عقوبات عليها.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في كلمة بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة إن الجمهورية الإسلامية نجحت في مقاومة العقوبات الأمريكية "القاسية وغير المسبوقة".

وقال بومبيو لريفلين إنه يعتبر حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، جماعات "عازمة على محو هذا البلد (إسرائيل) من على وجه الأرض ولدينا التزام أخلاقي وسياسي بمنع ذلك".

تأتي زيارة بومبيو للقدس قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الإسرائيلية وهو ما يعتبر على نطاق واسع في إسرائيل دعما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تجمعه علاقة وثيقة بترامب.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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