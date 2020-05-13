هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2020 06:06 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الى اليسار) وبيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض في القدس يوم الأربعاء. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار "جميع العناصر" المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقام بومبيو بزيارة لإسرائيل يوم الأربعاء استغرقت يوما واحدا تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف بيني جانتس.

وقال بومبيو لصحيفة هايوم الإسرائيلية إنهم ناقشوا قضية الضم "ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها (مثل) كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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