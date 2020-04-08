هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 07:03 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 31 مارس آذار 2020. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن التقرير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر أحدث إضافة إلى "مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة" على أن الحكومة السورية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبها.

وأضاف في بيان أن واشنطن تقدر أن الحكومة السورية "تحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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