هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 04:07 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر صحفي في أثينا يوم 5 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إنه ونائب الرئيس مايك بنس يعتزمان منع تركيا من مواصلة هجومها في سوريا عندما يجتمع وفد أمريكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن هدف الوفد الأمريكي هو إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية.

وقال بومبيو للشبكة "نتوقع الاجتماع مع الرئيس أردوغان" وأضاف أن من المهم أن يجري مسؤولون كبار من إدارة ترامب محادثات مباشرة "وجها لوجه".

وتابع "يتعين وقف التوغل في سوريا. نريد منهم التراجع. نريد وقفا لإطلاق النار كي نتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى".

وردا على سؤال عما إذا كان يُحمّل أردوغان شخصيا مسؤولية الوضع في سوريا قال بومبيو "علينا أن نتذكر أن هذا وضع معقد".

ووفقا للبيت الأبيض من المقرر أن يغادر الوفد الأمريكي واشنطن مساء يوم الأربعاء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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