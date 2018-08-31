بومبيو: أمريكا تعتبر الهجوم على إدلب "تصعيدا لصراع خطير بالفعل"
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتبر هجوم الجيش السوري على محافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة تصعيدا للصراع السوري.
وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "الولايات المتحدة تعتبر هذا تصعيدا لصراع خطير بالفعل". ووجه أيضا انتقادات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "لدفاعه عن الهجوم السوري والروسي".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز