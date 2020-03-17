واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قتلت عشرات العسكريين الأتراك أثناء عملياتها العسكرية في سوريا وإن واشنطن ستواصل تقديم الدعم لتركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
ولم يوضح بومبيو خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية أين أو متى سقط هؤلاء الجنود الأتراك قتلى. كانت أنقرة قالت الشهر الماضي إن ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 34 جنديا تركيا.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)