واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن واشنطن قلقة بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية في اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساعي إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقال بومبيو في بيان "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن. ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)