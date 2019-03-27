هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 08:18 م

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جلسة للكونجرس يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

وقال بومبيو، ردا على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين، في إشارة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس "سنواصل العمل من أجل تحديد المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي ومحاسبتهم".

كان خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم بالولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية. وقُتل في سفارة بلاده في تركيا في أكتوبر تشرين الأول.

وأجج مقتله الاستياء في واشنطن من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومقتل عدد كبير من المدنيين في حرب اليمن الأهلية، حيث يقاتل تحالف تقوده المملكة جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.

ووجه أعضاء الكونجرس الأمريكي انتقادات حادة للأمير محمد. ويتهمه البعض بالمسؤولية عن قتل خاشقجي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

ووجهت السلطات السعودية الاتهام إلى 11 شخصا في مقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل الصحفي.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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