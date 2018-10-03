بومبيو: إيران هي مصدر التهديد للبعثات الأمريكية في العراق

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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 04:40 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 16:40

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصافح نظيره الألماني هايكو ماس (إلى اليسار) في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير. كيفن لامارك - رويترز (reuters_tickers)