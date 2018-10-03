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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصافح نظيره الألماني هايكو ماس (إلى اليسار) في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير. كيفن لامارك - رويترز

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واشنطن (رويترز) - حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية التهديدات التي تواجهها البعثات الأمريكية في العراق وقال إن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء معاهدة صداقة مع طهران.

وأضاف للصحفيين في وزارة الخارجية "إيران هي مصدر التهديد الحالي للأمريكيين في العراق... مخابراتنا قوية في هذا الصدد. بوسعنا رؤية يد آية الله وتابعيه تدعم هذه الهجمات على الولايات المتحدة".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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رويترز