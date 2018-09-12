بومبيو: السعودية والإمارات تحاولان تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم 8 أغسطس آب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إنه شهد أمام الكونجرس بأن السعودية والإمارات تعملان على تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن.
وأضاف بومبيو في بيان أنه أبلغ الكونجرس يوم الثلاثاء بأن "حكومتي السعودية والإمارات تتخذان خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتهما العسكرية".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز