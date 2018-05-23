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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: ليا ميليز - رويترز.

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واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن مبيعات الصواريخ دقيقة التوجيه مثل المبيعات للسعودية يمكن أن تساعد في تقليل الوفيات بين المدنيين.

وتتعرض السعودية لانتقادات بسبب مقتل مدنيين خلال حملتها العسكرية في اليمن.

وقال بومبيو في جلسة استماع بالكونجرس "رأي هذه الإدارة أن تقديم ذخائر دقيقة التوجيه يقلل في الواقع من المخاطر".

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز