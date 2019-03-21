هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 01:51 م

من دان وليامز

القدس (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن جماعة حزب الله اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط وأجرى مشاورات في إسرائيل بشأن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قبل زيارته لبيروت.

ويقوم بومبيو بجولة للترويج لموقف واشنطن المتشدد من إيران. وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تصبح مرة أخرى محط أنظار حزب الله مع انحسار دوره في الحرب بسوريا.

والتقى بومبيو في القدس مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين وقال إنه يعتبر حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، "كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط وفي إسرائيل".

وقال في تصريحات علنية أثناء الاجتماع "إنهم عازمون على إزالة هذا البلد من على وجه الأرض ولدينا التزام أخلاقي وسياسي بمنع ذلك. يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك".

وشنت إسرائيل ضربات جوية متكررة على مواقع لحزب الله في سوريا حيث ساعدت الحركة الشيعية، إلى جانب سلاح الجو الروسي، الرئيس بشار الأسد على التغلب على المعارضين السنة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "لا يمكن أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله وإن حزب الله ليس جزءا من لبنان"، مشيرا إلى نفوذ حزب الله في لبنان.

وأضاف "إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".

وفي مايو أيار الماضي نقلت واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وزار بومبيو السفارة يوم الخميس.

ومن المقرر أن يصل الوزير الأمريكي إلى بيروت يوم الجمعة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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