هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 07:18 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في طشقند يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء بهجمات الحكومة السورية على محافظة إدلب وعبر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف مورتر.

وقال بومبيو في بيان "تندد الولايات المتحدة مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب... نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة يستخدم للتنسيق وخفض التصعيد وندعم دعما كاملا تحركات تركيا المبررة للدفاع عن نفسها ردا على ذلك".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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