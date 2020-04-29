هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 01:09 ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 7 ابريل نيسان 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن على الزعماء العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات للمساعدة على تشكيل حكومة وتعزيز العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد.

كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، بينما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب في الوقت الذي دخل فيه الكاظمي أسبوعه الثالث في محاولة تشكيل حكومة.

وأضاف "يجب على الزعماء العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات تؤدي إلى تشكيل حكومة من أجل مصلحة الشعب العراقي ومن أجل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق".

وقال وزير الخارجية "يجب على الحكومة العراقية أيضا أن تستمع إلى نداء كثير من عناصر المجتمع العراقي بوضع كل الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة، ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية في هذا الصدد".

وتوترت العلاقات بين واشنطن وبغداد، حيث عبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من إخفاق القوات العراقية في حماية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق.

وتعرضت القوات الأمريكية لعدة هجمات صاروخية هذا العام، ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على مسلحين تدعمهم إيران.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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