هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 11:14 ص

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يعتقلون محتجا فلسطينيا خارج المسجد الأقصى يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عوض - رويترز

رام الله (الضفة الغربية)‭ ‬ (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم أطفال وامرأة.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين "19 مقدسيا اعتقلتهم شرطة الاحتلال يوم الثلاثاء بينهم سبعة فتية على الأقل تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاما".

وأوضح النادي أن باقي المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص يوم الثلاثاء فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة قالت إن أحدهما هاجمها بسكين.

وأعيد فجر الأربعاء فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك التي أغلقتها القوات الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد يوم الثلاثاء إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسي الشريف.

وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء يوم الثلاثاء خارج بوابات المسجد الذي ظل مغلقا حتى فجر الأربعاء.

وقال النادي إنه جرى اعتقال محمد أبو طير (68 عاما) النائب في المجلس التشريعي المنحل والذي سبق أن قضى في المعتقل فترات تصل إجمالا إلى أكثر من 33 عاما.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول هذه الاعتقالات.

(تغطية للنشرة العربية من رام الله علي صوافطة - تحرير نادية الجويلي)

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