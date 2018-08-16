بيان عسكري: العراق يقصف غرفة عمليات لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان يوم الخميس إن الطائرات العراقية دمرت غرفة عمليات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا في غارة جوية قتلت عددا من المسلحين الذين كانوا يخططون لشن هجمات في العراق.
وقال البيان "بحسب المعلومات الاستخبارية كان هؤلاء الإرهابيين الذين تم قتلهم يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق".
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)
رويترز