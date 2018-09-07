بيان قمة طهران: إيران وروسيا وتركيا تتفق على السعي لحل مشترك في إدلب
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز حصلت عليها من القصر الرئاسي التركي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).(reuters_tickers)
طهران (رويترز) - ذكر نص بيان مشترك صدر بعد قمة لرؤساء تركيا وإيران وروسيا في طهران يوم الجمعة إن البلدان الثلاثة اتفقت على السعي لحل الوضع في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال البيان إن الجولة المقبلة للمحادثات بين الرؤساء الثلاثة ستعقد في روسيا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز