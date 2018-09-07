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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 02:49 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:49

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين في طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز حصلت عليها من القصر الرئاسي التركي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف). (reuters_tickers)