هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 03:48 م

(رويترز) - قال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء يوم الاثنين إن التحالف البحري الأمريكي في الخليج يثير عدم الاستقرار.

وقال البيان "التحالف الزائف من خارج المنطقة بقيادة أمريكا يخل بالنظام والأمن الإقليميين بدلا من المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة... الطريقة الوحيدة المؤكدة لإحلال السلام والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان تتمثل في خروج قوات الجيش الأمريكي وحلفائه".

كان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكي في الخليج، واصفا التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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