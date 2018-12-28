تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

بيان للداخلية المصرية: مقتل سائحين وإصابة 12 في انفجار بجوار حافلة سياحية

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الجمعة إن سائحين فيتناميين قتلا وأصيب 12 آخرون عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم في الجيزة.

وقال بيان الوزارة "انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا فيتنامي الجنسية، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين".

وأضاف البيان أن مصريين هما سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة أصيبا في الهجوم.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك