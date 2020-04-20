هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 05:40 م

نتنياهو يتحدث في مكتبه بالقدس يوم الثامن من مارس اذار 2020. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا مع منافسه الانتخابي المنتمي للوسط بيني جانتس يوم الاثنين لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة مما ينهي عاما من الجمود السياسي.

وأصدر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب أزرق أبيض الذي يقوده جانتس بيانا مشتركا ذكر أنهما وقعا اتفاقا للوحدة بعد انتخابات أبريل نيسان وسبتمبر أيلول 2019 والثاني من مارس آذار التي لم يحقق فيها أي من الحزبين أغلبية حاكمة في البرلمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهما سيتناوبان على منصب رئيس الوزراء على أن يشغل نتنياهو المنصب أولا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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