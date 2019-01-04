بيان: أمريكا تستهدف رجلا يشتبه في أنه مدبر تفجير المدمرة كول في اليمن

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 10:41 م

صورة للدمار الذي نجم عن تفجير المدمرة الأمريكية كول في اليمن - صورة من أرشيف رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إن ضربة جوية استهدفت متشددا في اليمن من المعتقد أنه أحد المخططين لتفجير المدمرة الأمريكية كول في عام 2000، لكن نتائج الضربة لا تزال تخضع التقييم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربة التي نفذت في الأول من يناير كانون الثاني في محافظة مأرب اليمنية استهدفت جمال البدوي، الذي وجهت إليه هيئة محلفين اتحادية الاتهام في 2003 والمطلوب لدوره في الهجوم. وفر من السجن في اليمن مرتين، في 2003 ثم في 2006.

وهناك جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله.

وفي 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2000 فجر رجلان في زورق صغير شحنات ناسفة إلى جوار المدمرة المسلحة بصواريخ موجهة لدى إعادة تزودها بالوقود في عدن مما أسفر عن مقتل 17 بحارا وإصابة أكثر من 30.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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