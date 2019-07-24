هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 02:31 م

وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى ريجا في صورة من أرشيف رويترز.

أنقرة (رويترز) - قالت السفارة الأمريكية في تركيا يوم الأربعاء إن واشنطن وأنقرة ملتزمتان بتحقيق تقدم سريع وملموس بشأن خارطة الطريق المتفق عليها بشأن مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا.

وعقد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا محادثات في أنقرة هذا الأسبوع بخصوص خطط إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا وتطورات خارطة الطريق الخاصة بمنبج الواقعة إلى الغرب من المنطقة المزمعة. وقال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في وقت سابق إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة لا ترضي تركيا.

وقال بيان للسفارة الأمريكية إن جيفري عقد اجتماعات إيجابية وبناءة مع مسؤولين أتراك، وأضاف أن الجانبين ناقشا مقترحات تفصيلية لتعزيز أمن تركيا على طول حدودها الجنوبية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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