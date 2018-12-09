بيان: أمين عام البرلمان الصومالي يقول إنه قدم اقتراحا بمساءلة الرئيس

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 06:17 م

رئيس الصومال محمد عبد الله في صورة من أرشيف رويترز.

مقديشو (رويترز) - قال عبد الكريم بوح أمين عام مجلس الشعب الصومالي يوم الأحد إنه قدم اقتراحا لرئيس البرلمان بمساءلة رئيس البلاد محمد عبد الله لكن الأسس التي بني عليها اقتراح المساءلة غير واضحة.

وقال بوح في بيان "قدمنا اقتراحا بالمساءلة ضد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية".

وينص الدستور على ضرورة أن يوقع 92 عضوا في البرلمان على الاقتراح قبل تقديمه لرئيس المجلس. وربما يناقش البرلمان هذا الاقتراح بعد أسبوع.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب الصومالي 275 ويتعين موافقة ثلثي الأعضاء على اقتراح المساءلة لضمان نجاح هذا الإجراء.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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