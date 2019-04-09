هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 06:53 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الثلاثاء إن عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على ظروف اعتقالهم ارتفع الى 400.

وأضاف النادي في بيان له "انضم قرابة (400) أسير في معتقلات الاحتلال للإضراب المفتوح عن الطعام (إضراب الكرامة2) والذي شرعت به الهيئات القيادية للتنظيمات(يوم الأثنين)".

وأوضح النادي في بيانه أن "هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات، وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية".

ولم يصدر تعقيب من مصر أو من مصلحة السجون الإسرائيلية حول طبيعة هذه المفاوضات.

وقال النادي في بيانه أن مطالب المعتقلين "إزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014".

ومن المطالب أيضا "نقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات، وإنهاء سياسة العزل". وغيرها من المطالب الحياتية.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله- تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك