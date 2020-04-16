هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 05:22 م

مسلمون يؤدون الصلاة بالقرب من احدى بوابات مجمع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى في صورة بتاريخ 23 مارس اذار 2020. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوم الخميس إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المجلس في بيان أنه "قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء".

وتابع المجلس في بيانه أنه يعلم "أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية".

وقال المجلس "الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير محمد اليماني)

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