بيان: الأمن المصري يقتل 5 "إرهابيين" في مداهمة بالصعيد
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت خمسة "عناصر إرهابية" فجر الاثنين بعد تبادل إطلاق النار معهم أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بمحافظة سوهاج بصعيد البلاد.
وأضافت في بيان أن المسلحين كانوا يختبئون في خور جبلي بمركز أخميم التابع لمحافظة سوهاج استعدادا لتنفيذ "عمليات عدائية".
وذكرت الداخلية أن المسلحين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن أثناء حصارها للمنطقة، مضيفة أن القوات عثرت في الموقع على ثلاث بنادق آلية وطلقات نارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.
ونشرت الوزارة صورا لبضع جثث مطموسة الوجه وبجوارها أسلحة نارية. وقالت إن العمل يجري لتحديد هوية القتلى الخمسة.
وتقول مصر إن القضاء على الإرهاب أولوية لاستعادة الأمن بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011.
وبدأت مصر في فبراير شباط عملية كبيرة يشنها الجيش بمساعدة الشرطة لسحق متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية وينشطون في مناطق بمحافظة شمال سيناء.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير علا شوقي)
رويترز