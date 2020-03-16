الجزائر (رويترز) - قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في بيان إن الجزائر ستعلق كل الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا اعتبارا من يوم الخميس بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن الجزائر ستعلق أيضا الرحلات الجوية لأفريقيا بما في ذلك للسنغال ومالي والنيجر وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو ابتداء من نفس التوقيت.

وقالت الجزائر يوم الأحد إنها ستعلق السفر من وإلي فرنسا بدءا من يوم الثلاثاء مضيفة أن الخطوط الجوية الجزائرية سترتب رحلات طارئة لإعادة المواطنين.

(تغطية صحفية أنجوس ماكدوال - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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