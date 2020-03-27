هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 01:24 م

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر يوم 16 مارس آذار 2020. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.

الجزائر (رويترز) - ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري يوم الجمعة أنه تقرر مد حظر التجول إلى تسع ولايات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة هذا الأسبوع حظرا للتجول هذا الأسبوع في العاصمة كما طبقت حالة إغلاق كامل على ولاية البليدة المجاورة.

وأعلنت الجزائر تسجيل 367 حالة إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن ومعظم الحالات في ولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية.

وسيشمل حظر التجول، الذي يطبق من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، ولايات في وسط وشرق وغرب البلاد تشهد زيادة في حالات الإصابة.

ولم يتأثر إنتاج النفط والغاز في الجزائر بفعل تفشي الفيروس.

(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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