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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 04:47 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:47

جندي سوري في الغوطة الشرقية في صورة بتاريخ الثامن من مارس اذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز. (reuters_tickers)