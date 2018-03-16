بيان: الجيش السوري يقول إنه استعاد 70 بالمئة من الأراضي بالغوطة الشرقية
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جندي سوري في الغوطة الشرقية في صورة بتاريخ الثامن من مارس اذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال الجيش السوري يوم الجمعة إنه استعاد مع حلفائه 70 في المئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.
وأفاد بيان الجيش بأن القوات استعادت "عشرات القرى والبلدات والمزارع" . وبدأت عملية استعادة الغوطة، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، في منتصف فبراير شباط.
وفر آلاف المدنيين من هناك ومن جيب آخر محاصر في شمال غرب سوريا يوم الجمعة مع دخول الحرب السورية مرحلة حاسمة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز