هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 02:46 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إلى اليمين) يلتقي مع الرئيس العراقي برهم صالح في دافوس يوم الأربعاء. صورة حصلت عليها رويترز من مكتب الرئاسة العراقي.

بغداد (رويترز) - قالت الرئاسة العراقية في بيان إن الرئيس برهم صالح التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس يوم الأربعاء حيث ناقشا خفض القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما رفضت واشنطن طلبا عراقيا في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها.

وقال البيان "تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".

ووافق البرلمان العراقي في الخامس من يناير كانون الثاني على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي أدت لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في فصيل عراقي مسلح أبو مهدي المهندس.

وسلط قتل سليماني، الذي ردت طهران عليه بهجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، الضوء على نفوذ القوى الأجنبية في العراق، خاصة إيران والولايات المتحدة.

وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من واشنطن الإعداد لسحب قواتها تماشيا مع قرار البرلمان العراقي، لكن إدارة ترامب رفضت الطلب.

وقالت واشنطن في وقت لاحق إنها تدرس إمكانية توسيع بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق وخطة "لتقاسم العبء بشكل صحيح في المنطقة".

(تغطية صحفية أحمد رشيد وعزيز اليعقوبي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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