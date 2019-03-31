هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 07:18 م

قادة عرب خلال قمة في تونس يوم الاحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

تونس (رويترز) - دعا الزعماء العرب إيران يوم الأحد إلى العمل مع الدول العربية على أساس علاقات حسن الجوار ودون تدخل أي من الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

وقال الزعماء في بيان في ختام القمة العربية التي عقدت في تونس "نؤكد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض الثقة والاستقرار في المنطقة".

(تغطية عمر فهمي -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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