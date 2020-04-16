هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 09:02 م

دبي (رويترز) - قالت السعودية، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، يوم الخميس إنها تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة وباء كورونا، وحثت الدول والمنظمات الأخرى على المساعدة في سد فجوة تمويلية تقدر بثمانية مليارات دولار.

وقالت الرياض إنها "ستخصص مبلغ 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ومبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ومبلغ 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى".

ودعت السعودية في بيان "كافة الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا والتي تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار".

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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