هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 09:00 ص

مشيعيون يحملون جثمان أحد قتلى الاحتجاجات في النجف بالعراق يوم الثلاثاء. رويترز

بغداد (رويترز) - نددت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأربعاء بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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