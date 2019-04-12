القاهرة (رويترز) - قالت الشرطة الجزائرية في بيان إنها اعتقلت 108 أشخاص في احتجاجات يوم الجمعة بعد اشتباكات مع "مندسين" أسفرت عن إصابة 27 شرطيا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رجال شرطة خلال مظاهرة في الجزائر العاصمة يوم العاشر من ابريل نيسان 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت الشرطة الجزائرية في بيان إنها اعتقلت 108 أشخاص في احتجاجات يوم الجمعة بعد اشتباكات مع "مندسين" أسفرت عن إصابة 27 شرطيا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)