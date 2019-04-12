القاهرة (رويترز) - قالت الشرطة الجزائرية في بيان إنها اعتقلت 108 أشخاص في احتجاجات يوم الجمعة بعد اشتباكات مع "مندسين" أسفرت عن إصابة 27 شرطيا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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