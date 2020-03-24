هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 10:20 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يتحدث في الرياض يوم 19 مارس اذار 2020. صورة من الديوان الملكي السعودي.

الرياض (رويترز) - أفاد بيان يوم الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان سيرأس اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم 26 مارس آذار للمضي قدما "في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

كانت المملكة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، قد دعت الأسبوع الماضي الزعماء للتحاور عبر مؤتمر فيديو في ظل الانتقادات بأن المجموعة تقاعست في استجابتها للأزمة العالمية.

(تغطية صحفية ستيفن كالين - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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